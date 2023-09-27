У Кам`янському затримали 39-річного чоловіка, який побив знайомого до смерті

В ході конфлікту між приятелями виникла сварка, внаслідок якої потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження і загинув.

24 вересня сусіди багатоквартирного будинку почули крики з погрозами та повідомили про це до поліції. Поліцейські відділення поліції № 2 Кам`янського РУП виявили в одній із квартир 48-річного власника без ознак життя. Правоохоронці встановили, що під час сварки нападник побив до смерті господаря.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з Кам`янською окружною прокуратурою фігуранту повідомили про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження). Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам`янського РУП