У Києві завершено розслідування щодо групи осіб, які скоювали розбійні напади на клієнтів обмінних пунктів

Зловмисники, погрожуючи ножами та пістолетами, відбирали у громадян гроші, а після втікали на автомобілі. Під час обшуку у фігурантів вилучено речові докази їх злочинної діяльності, зокрема понад 2 мільйони гривень.

Слідчі та оперативники столичного главку поліції спільно зі співробітниками Голосіївського та Печерського управлінь поліції під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва і силової підтримки спецпідрозділу КОРД викрили та затримали злочинне угрупування, учасники якого вчиняли розбійні напади на клієнтів обмінних пунктів. До складу групи входило п’ять осіб.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що зловмисники займались злочинною діяльністю протягом 2018-2020 років. Вони скоювали злочини у масках та темному одязі, погрожуючи жертвам ножами або пістолетами. Після того, як вони отримували бажане, втікали з місця на автомобілі. На їх рахунку три розбійних напади, під час яких вони заволоділи 2 мільйонами 885 000 тисячами гривень. Під час обшуків у них вилучили речові докази їх злочинної діяльності, у тому числі великі суми грошей.

Правопорушниками виявились п’ятеро іноземців віком від 25 до 44 років. Їм повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (Пособництво у скоєнні кримінального правопорушення), ч. 2 та 4 ст. 187 (Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах), ст. 257 (Бандитизм), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження направлений до Печерського районного суду. Фігурантам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва