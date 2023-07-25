У Кременчуцькому районі Полтавщини злочинна група пошкодила нафтопровід, намагаючись вкрасти нафту

За підозрою у протиправній діяльності поліція затримала 5 мешканців іншої області, віком від 20 до 48 років. Під час невідкладних процесуальних дій слідчі вилучили 4 транспортні засоби, якими користувалися фігуранти: спеціально обладнаний вантажний мікроавтобус Renault Master, дві вантажівки Tatra і DAF, а також позашляховик Range Rover. Серед вилученого у фігурантів також мобільні телефони, сім-карти, пристрої для виявлення GPS трекерів, засоби прослуховування та приладдя для «врізок». Про це повідомив начальник обласного управління поліції Євген Рогачов.

Спільників затримали 20 липня у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Мікроавтобус з чоловіками вночі зупинили працівники групи реагування патрульної поліції, на шляху до місця «врізки».

Генерал поліції зазначив:

«Викрити злочинні наміри групи вдалося завдяки співпраці працівників нафтогазової компанії, оперативників управління карного розшуку обласної поліції, слідчих оперативників та працівників інших служб відділу № 2 Кременчуцького районного управління поліції, а також Глобинської окружної прокуратури. Фігурантам інкримінують замах на крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 КК України), а також пошкодження магістрального нафтопроводу та незаконне втручання в роботу технологічного обладнання, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 292 КК України). Комсомольський міський суд обрав чоловікам запобіжні заходи – тримання під вартою з можливістю внесення застави на загальну суму понад 750 тисяч гривень».

У рамках кримінального провадження правоохоронці перевіряють підозрюваних на причетність до аналогічних злочинів на території Полтавщини та інших регіонів країни.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За матеріалами Кременчуцького РУ поліції)