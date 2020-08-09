У Львові патрульні затримали осіб, які нанесли ножові поранення чоловіку

Вчора близько 20-ї години екіпаж патрульної поліції 3 батальйону на перехресті вулиць Промислова-Липинського виявив бійку за участі трьох осіб.

Наближаючись до місця події, перехожі повідомили, що особа чоловічої статі має ніж.

Вгледівши охоронців порядку, двоє осіб почали втікати в напрямку вулиці Миколайчука. Патрульні швидко кинулися навздогін та затримали чоловіка та жінку, інформує патрульна поліція.

Ними виявились раніше судимий 38-річний чоловік та 22-річна жінка.

Зі слів потерпілого, 46-річного львів’янина, ці особи нанесли йому ножові поранення в ділянку грудної клітки та живота.

Патрульні надали домедичну допомогу і викликали на місце події швидку. Чоловіка шпиталізували.

Затриманих осіб передали слідчо-оперативній групі Шевченківського відділу поліції. З місця події вилучили ніж. Ймовірний зловмисник затриманий за ст.208 КПКУ. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Кваліфікація події за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. // Діло