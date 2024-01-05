У Львові судитимуть зловмисника обвинуваченого у замаху на вбивство з корисливих мотивів

Зловмисник жорстоко побив свою жертву у підземному переході, маючи намір позбавити життя та заволодів його майном. На щастя, після того як нападник втік, ледь живого чоловіка виявила прибиральниця – вона викликала на місце події медиків які і врятували йому життя.

Жінка виявила побитого чоловіка, який ще подавав ознаки життя, вранці 16 серпня у підземному переході на вулиці Городоцькій у Львові. Вона викликала на місце події бригаду швидкої медичної допомоги – лікарі зафіксували у потерпілого тяжкі тілесні ушкодження, зокрема: переломи ребер, численні забої голови та тіла, перелом носа, а також інші ушкодження. Медики встигли вчасно надати пацієнту допомогу, що врятувало йому життя та повідомили про подію у поліцію. Чоловік перебував у комі майже місяць.

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції та слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2, а також співробітники Управління кримінального аналізу поліції Львівщини.

Побитим чоловіком виявився житель Львова віком 55 років. Проведеними заходами, за допомогою камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», поліцейські встановили, що до вчинення злочину причетний 17-річний львів’янин та протягом години розшукали і затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Також встановлено, що близько другої години ночі зловмисник напав на перехожого у підземному переході, маючи намір вбити та пограбувати. Він завдав чисельних ударів чоловіку по голові та в інші ділянки тіла а тоді, побачивши, що жертва не подає ознак життя, заволодів його майном – сумочкою, мобільним телефоном та гаманцем з грошима, після чого втік з місця події.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури за ч.2 ст.15 п.6 ч.2 ст.115 (Замах на вбивство з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України та за ч.4 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченому – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Львівської області