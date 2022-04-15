У м. Синельникове поліцейські затримали 25-річного чоловіка за крадіжку з ломбарду

За скоєння крадіжки в умовах воєнного стану зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

14 квітня близько 21:40 під час патрулювання вулиць міста правоохоронці м. Синельникове виявили підозрілого чоловіка. Ним виявися 25-річний місцевий житель, причетний до крадіжки з ломбарду. Як встановити поліцейські, того вечора злодій проник до приміщення ломбарду пошкодивши двері та розбивши вітрину. Після чого викрав мобільні телефони та втік.

Речові докази вилучено. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. За процесуального керівництва прокуратури вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області