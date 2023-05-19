У Рівному засуджено поліцейську-держзрадницю з Луганщини

Прокурорами Рівненської обласної прокуратури доведено вину поліцейської територіального підрозділу ГУНП в Луганській області. Її обвинувачували у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Вироком Рівненського міського суду жінку засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Доведено, зокрема, що у березні минулого року, на той час інспектор сектору кадрового забезпечення Старобільського районного управління поліції ГУНП в Луганській області зрадила присязі та перейшла на службу до ворога. Вже в умовах воєнного стану жінка поповнила лави силового блоку так званої «ЛНР», підконтрольного окупаційній владі рф, та погодилась зайняти посаду у «Марковскому РОВД МВД ЛНР».

Нині вона перебуває у розшуку.

Спеціальне досудове розслідування проводили слідчі третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, за оперативного супроводу Рівненського управління внутрішньої безпеки ДВБ НПУ та Управління СБУ в Рівненській області.

Вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури