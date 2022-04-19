У столиці затримали наркодилера, який мав при собі канабіс та солі PVP у великих розмірах

Під час патрулювання Подільського району Києва оперативники затримали 20-річного уродженця Донеччини, який зберігав при собі канабіс та солі PVP у великих розмірах. Порушника затримано та оголошено йому про підозру.

Працівники карного розшуку окрім першочергових завдань правоохоронних органів в умовах воєнного стану, також щоденно працюють над розкриттям злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин. Так, днями на вулиці Вітряни Гори оперативники зупинили підозрілого чоловіка, у якого при поверхневій перевірці виявили, ймовірно, наркотики.

На місце прибула слідчо-оперативна група, яка вилучила заборонені речовини та у подальшому направила їх для проведення експертизи. Згідно з отриманим висновком експертів, вилучене — канабіс та психотропна речовина солі PVP в особливо великих розмірах.

20-річному уродженцю Донеччини за процесуального погодження із окружною прокуратурою повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, та наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Фігуранту загрожує до трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва