У столиці колишню працівницю банку викрили у привласненні понад ₴200 000 з рахунку киянина

Експрацівниця протягом тривалого часу ошукувала клієнта фінансової установи. Наразі слідчі встановили 44 епізоди її злочинної діяльності. За шахрайство та несанкціоновані дії з інформацією фігурантці загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі Голосіївського управління поліції спільно з працівниками управлінням протидії кіберзлочинам в місті Києві Департаменту кіберполіції за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва викрили протиправну діяльність колишньої працівниці одного з банків Києва.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що 33-річна жінка, перебуваючи на посаді експерта одного з відділень фінансової установи, зловживаючи довірою клієнта, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила авторизацію та увійшла в акаунт місцевого мешканця в програмі дистанційного банкінгу. Тим самим зловмисниця отримала доступ до його рахунків.

Шахрайка протягом кількох років здійснювала вивід коштів з банківської картки клієнта. Наразі поліцейські встановили сорок чотири епізоди злочинних дій зловмисниці на понад 200 тисяч гривень.

Під час проведення обшуку за місцем мешкання експрацівниці банку правоохоронці вилучили речові докази – банківські картки та мобільний телефон, з якого зловмисниця реалізовувала злочинну схему.

Слідчі за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили зловмисниці про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та ч. 1 ст. 362 Кримінального кодексу України – несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва