У Сумах поліцейські спіймали «на гарячому» ґвалтівника 6-річної дівчинки

Зловмисник відвів свою 6-річну племінницю до закинутої недобудови, де здійснював насильницькі дії сексуального характеру. Правоохоронці застали його під час вчинення злочину та одразу затримали.

Вчора ввечері працівники Управління патрульної поліції в Сумській області, під час проведення превентивних заходів щодо попередження наркозлочинів, проводили огляд закинутих будівель. Так, вони зайшли і до однієї недобудованої багатоповерхівки в районі Троїцької вулиці.

Піднявшись на 3-й поверх, правоохоронці виявили чоловіка, який вчиняє насильницькі дії сексуального характеру відносно маленької дівчинки. Поліцейські миттєво припинили злочинні дії та викликали на місце слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції та ювенальних поліцейських.

Як з’ясувалось, насильником виявився 23-річний сумчанин, до того ж він має родинні зв’язки із своєю жертвою, вона є його племінницею. Дівчинці всього 6 років.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 153 Кримінального кодексу України (сексуальне насильство щодо неповнолітньої). Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі Сумського районного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили чоловікові про підозру у скоєному. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Відділ комунікації поліції Сумської області