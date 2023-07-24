У Японії лікар та його донька обезголовили людину та винесли голову з готелю кохання:

Лікаря та його доньку затримали в понеділок за підозрою в тому, що вони обезголовили людину та винесли відрубану голову з готелю кохання в місті Саппоро на півночі Японії на початку цього місяця.

Про це повідомляє SCMP, передає УНН.

Жертва ідентифікована як 62-річний Хітоші Ура, а затримані – 59-річний Осаму Тамура та його 29-річна донька Руна.

Поліція зʼясовує мотиви злочину та які були стосунки між підозрюваними та жертвою.

Згідно з даними слідства, Ура разом з іншою людиною, можливо, Руною, зареєструвався в готелі пізно увечері 1 липня, а інша людина залишила готель одна пізньої ночі наступного дня.

Підозрюваний Осаму Тамура – психіатр із лікарні в Саппоро. Поліція вважає, що він прийшов у готель і забрав свою доньку, але сам не заходив у номер.

Тіло Ури було знайдено 2 липня працівниками готелю, які почали щось підозрювати, коли він не виписався в зазначений термін.

Смерть Ури була викликана геморагічним шоком, викликаним кровотечею від ножових поранень, а його голова була знайдена розділеною лезом.

Сусукіно – район в місті Саппоро, де знаходиться багато “готелів кохання” – місця короткострокового проживання з тематичними номерами, які зазвичай використовуються парами для непомітних зустрічей. В Японії діє приблизно 4900 таких готелів. Смертельні випадки в таких місцях рідкісні, але були попередні випадки самогубств.