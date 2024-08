Українські та польські поліцейські ліквідували транснаціональне наркоугруповання та вилучили наркотиків на ₴600 мільйонів

Національна поліція України у співпраці з Центральним бюро розслідувань поліції Польщі провели масштабну операцію, спрямовану на ліквідацію місць виробництва синтетичних опіоїдів і катинонів. У результаті операції вилучено синтетичний опіоїд метадон у кількості, яка дорівнює смертельним дозам для майже 4 мільйонів осіб.

У рамках операції поліцейські ліквідували найбільшу лабораторію синтетичних опіоїдів на території Польщі, де виробляли метадон у кристалічній формі, а також вісім мульти-лабораторій на території України та Польщі, де синтетичні катинони (мефедрон і Альфа-PVP) вироблялися разом з метадоном. Збували «готовий» товар на території країн Європейського союзу та України через приватні логістичні компанії, методом із «рук в руки» та «мастеркладами».

Загалом було проведено обшуки на 38 об’єктах на території Польщі та України, де виробляли або зберігали контрольовані речовини, їх прекурсори, хімічні речовини та обладнання для виробництва.

Метадон – синтетичний опіоїд, використовується в медицині як знеболювальне і для лікування опіоїдної залежності. Однак речовина, вироблена картелем, мала концентровану кристалічну форму, яка зазвичай зустрічається лише на нелегальному ринку наркотиків.

Всього вилучено 195 кілограмів метадону в кристалічній формі, що за медичними оцінками дорівнює 4 мільйонам смертельних доз, а також 153 кілограми Альфа-PVP та понад 430 літрів реакційних сумішей, підготовлених до фінального етапу виробництва, дві тонни прекурсорів, необхідних для виробництва синтетичних опіоїдів і катинонів. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків, психотропів та прекурсорів за цінами «чорного» ринку становить понад 600 млн гривень, що еквівалентно 15 млн доларів.

У рамках справи затримано сім членів картелю на чолі з організатором. Всі вони перебувають під арештом за рішенням суду.

Слідчі Нацполіції України повідомили п’ятьом особам про підозру за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 Кримінального Кодексу України).

За вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Викрили незаконну діяльність оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції та профільними територіальними підрозділами поліції, спецпризначенцями КОРД та ППОП столиці, Дніпропетровщини, Київщини, Черкащини та Запоріжжя за сприяння Управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Київській, Дніпропетровській, Черкаській, Запорізькій областях і м. Києві під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора у співпраці з Європолом та Департаментом боротьби з організованою наркозлочинністю Центрального бюро розслідувань поліції Польщі за силової підтримки Бюро антитерористичних операцій поліції «BOA».

30 серпня 2024 року представниками Національної поліції України та Центральним бюро розслідувань поліції Польщі проведено спільну прес-конференцію у м. Варшава. Під час заходу розповідали про деталі розслідування та ліквідації транснаціонального злочинного угруповання, а також підкреслили, що тісна співпраця між правоохоронними органами обох країн наочно демонструє успішність транскордонних операцій і відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки наших суспільств від міжнародної організованої наркозлочинності.

_________________________________________________________________

Ukrainian and Polish police dismantle transnational drug gang and seize drugs worth UAH 600 million

The National Police of Ukraine, in cooperation with the Central Bureau of Investigation of the Polish Police, conducted a large-scale operation aimed at eliminating the production sites of synthetic opioids and cathinones. As a result of the operation, the synthetic opioid methadone was seized in an amount equal to lethal doses for almost 4 million people.

As a part of the operation, the police dismantled the largest synthetic opioid laboratory in Poland, where methadone was produced in crystalline form, as well as eight multi-laboratories in Ukraine and Poland, where synthetic cathinones (mephedrone and Alpha-PVP) were produced together with methadone. In total, searches were conducted at 38 facilities where controlled substances, their precursors, chemicals and production equipment were produced or stored.

Methadone is a synthetic opioid used in medicine as a painkiller and to treat opioid addiction. However, the substance produced by the cartel was in a concentrated crystalline form, which is usually found only on the illicit drug market.

In total 195 kilograms of crystalline methadone were seized, which, according to medical estimates, is equal to 4 million lethal doses, as well as 153 kilograms of Alpha-PVP and more than 430 liters of reaction mixtures prepared for the final stage of production, two tons of precursors needed to produce synthetic opioids and cathinones. The estimated cost of the seized drugs, psychotropics and precursors at black market prices is more than 600 million hryvnias, which is equivalent to 15 million dollars.

As part of the case, seven members of the cartel headed by the organizer were detained. All of them are under arrest by the decision of court.

Investigators of the National Police of Ukraine notified five persons of suspicion of illegal production, manufacture, acquisition, storage, transportation, forwarding or sale of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues in particularly large quantities (Part 3 of the Article 307 of the Criminal Code of Ukraine).

For their deeds, they face up to 12 years in prison with confiscation of property.

The illegal activity was exposed by operatives of the Counter Narcotics Department jointly with investigators of the Main Pre-Trial Proceedings Department of the National Police and specialized territorial police units, special forces of the Rapid Response Corps Department and Special Force Police Department of the capital, Dnipro region, Kyiv region, Cherkasy region, Zaporizzhia region and the city of Kyiv with the assistance of the Department for Combating Drug Crimes of the Main National Police in Kyiv, Dnipro, Cherkasy, Zaporizzhia regions and Kyiv city under the procedural supervision of the Office of the Prosecutor General in cooperation with Europol and the Combating Organized Drug Crime Department of the Central Bureau of Investigation of the Polish Police with the law enforcement support of the Bureau of Anti-Terrorist Operations of the Police.

On August 30, 2024, representatives of the National Police of Ukraine and the Central Bureau of Investigation of the Polish Police held a joint press conference in the city of Warsaw. During the conference, they shared with the details of the investigation and dismantling of a transnational criminal group and emphasized that close cooperation between law enforcement agencies of both countries clearly demonstrates the success of cross-border operations and plays a key role in ensuring the safety of our societies from international organized drug crime.

