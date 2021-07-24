В Днепре неизвестный поджигатель повредил несколько автомобилей (фото)

В Днепре на территории Центрального района злоумышленник поджег несколько машин на стоянке. Огонь быстро распространился и задел несколько транспортных средств.

Об этом сообщает «Днепр оперативный», ссылаясь на пресс-службу ГСЧС в Днепропетровской области.

Инцидент произошел на улице Менахем-Мендл-Шнеерсона, около 5:50, на парковке. По словам очевидцев, неизвестный залил горючую жидкость под капот BMW и поджег ее. После чего злоумышленник бросил емкость у автомобиля Volkswagen Golf, на который перекинулось пламя. Во время происшествия пострадало еще два авто — огонь повредил Daewoo Lanos и Skoda Fabia.

Очевидцы пожара вызвали сотрудников ГСЧС, которые потушили очаг возгорания. Огнем уничтожено моторный отсек и салон транспортного средства «BMW-325», салон и багажное отделение «Volkswagen Golf». Повреждено заднее колесо и бампер на автомобиле «Deawoo Lanos» и бампер на «Skoda Fabia»

Пожар локализовали в 6:16, полностью огонь был ликвидирован в 6:30. Погибших и пострадавших на месте пожара нет. Во время тушения пожарные задействовали спецтехнику, детали происшествия устанавливаются.