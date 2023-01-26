В дохід держави звернуто ₴1 млн. застави наркоторговця, який після звільнення переховується від слідства

За клопотанням Київської міської прокуратури в дохід держави звернуто заставу в розмірі понад 1 млн грн, що була сплачена за звільнення підозрюваного з-під варти.

Правоохоронці викрили 41-річного підозрюваного у незаконному виготовленні та зберіганні метадону в особливо великих розмірах, з метою збуту.

За клопотанням прокуратури чоловікові був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави у розмірі 1 051 000 гривень. Після внесення застави підозрюваний був звільнений з-під варти з покладенням на нього певних обов’язків.

Однак, в порушення вимог закону, чоловік почав переховуватися від слідства, не з’являвся за викликом до слідчого, змінив місце проживання.

За порушення покладених судом обов’язків заставу у сумі 1 051 000 грн. перераховано у дохід держави.

Підозрюваного оголошено у розшук.

Київська міська прокуратура