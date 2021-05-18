В Ізмаїлі чоловіка затримали за спробу «відкупитися» від кримінальної відповідальності

Мешканець Одеської області, у якого поліція виявила майже двісті грамів наркотичного засобу, вирішив домовитись з посадовцем поліції про непритягнення до відповідальності. На передачі хабаря його затримали працівники внутрішньої безпеки поліції спільно з правоохоронцями Одещини.

Начальник Ізмаїльського районного відділу поліції Одеської області звернувся до оперативників Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ та повідомив про одержання корупційної пропозиції. 56-річний місцевий мешканець, викритий у вчиненні злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотиків, запропонував йому 1 000 доларів США за можливість вирішити питання в обхід закону.

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчі Ізмаїльського РВП, під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці затримали одесита «на гарячому» — після надання ним обіцяної суми посадовцю поліції. Предмет неправомірної вигоди вилучено, фігуранта затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі поліції готують вручення підозри чоловікові та подання клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. За спробу підкупу поліцейського йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України