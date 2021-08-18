В ухиленні від сплати акцизного податку майже на ₴182 млн. підозрюється в. о. директора спиртзаводу

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру виконувачу обов’язків директора державного підприємства «Жовтневий спиртовий завод» в ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, виконуючи обов’язки директора держпідприємства, протягом серпня 2020 року ухилявся від сплати акцизного податку під час виготовлення розріджувача та дезінфекційних засобів. Разом з тим встановлено, що спиртовмісні речовини продавалися підприємствам-виробникам фальсифікованого бензину. Проте у звітних документах вказувалися такі характеристики товару, які дозволяли не сплачувати за нього акцизного податку. Це призвело до фактичного ненадходження до бюджету майже 182 млн грн.

Правоохоронцями проведено 11 обшуків на території заводу, у суб’єктів господарювання та за домашніми адресами фігурантів з метою виявлення та фіксації доказів вчинення кримінального правопорушення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора