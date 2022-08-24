В Ужгороді поліцейські затримали зловмисників, які пограбували чоловіка

Вчора, 23 серпня, вранці на лінію «102» надійшло повідомлення про грабіж на вулиці Капушанській в Ужгороді. Зі слів заявника, уночі невідомі особи напали на нього та відібрали особисті речі та документи.

За викликом одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції, працівники якої встановили, що тієї ночі 41-річний потерпілий відпочивав у одному з розважальних закладів міста. Дочекавшись, коли чоловік піде з закладу, двоє зловмисників простежили за ним і напали у малолюдному місці. У потерпілого відібрали гаманець з грошима, документами та втекли.

Поліція встановила, що до злочину причетні 24-річний та 40-річний ужгородці, які і раніше потрапляли у поле зору правоохоронців. За наявними відео з камер спостереження, поліцейські швидко відстежили шлях зловмисників та з’ясували, де саме вони переховуються. Обох уже затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У них вилучили і частину речових доказів.

Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану).

У справі наразі триває досудове розслідування.

Поліція Закарпатської області