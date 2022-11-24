На Сумщині злочинне угруповання викрили у шахрайстві на популярних сервісах онлайн-оголошень перевезень та продажів

У ході слідства поліцейські встановили причетність фігурантів до вчинення більш ніж 100 фактів незаконного заволодіння грошовими коштами. Наразі встановлено 30 потерпілих, із них 10 осіб – військовослужбовці ЗСУ.

Організував протиправну діяльність неодноразово засуджений утриманець Сумського слідчого ізолятора. До злочинної групи організатор залучив ще трьох осіб: двох утриманців ізолятора та ще одного громадянина для фінансових операцій з банківськими картками, на які потерпілі перераховували кошти. У подальшому останній передавав гроші лідеру злочинної групи через передачі до ізолятора. Головним «інструментом» протиправних дій для зловмисників були смартфони.

Фігуранти розміщували оголошення про продаж товарів або пасажирські перевезення у межах країни, отримували передплату за неіснуючі послуги і зникали. Зважаючи на попит в умовах перебоїв з електропостачанням, зловмисники розміщували оголошення про продаж генераторів та акумуляторних систем. Слідством вже встановлено двох потерпілих, які встигли перерахували 11 тисяч гривень завдатку за 2 електрогенератори. Після зарахування коштів на банківські картки, зловмисники на звʼязок більше не виходили. Електропристрої покупці планували відправити на фронт для потреб військовослужбовців.

Також ошукали зловмисники і самих військовослужбовців. В одному з випадків захисники хотіли дістатись із західних регіонів до столиці. Чоловіки, ввівши дані картки й оплативши послугу перевезення через електронний гаманець, отримали смс про зняття усього наявного балансу.

Загальна сума завданих збитків встановлюється.

22 листопада оперативники управління стратегічних розслідувань у Сумській області спільно зі слідчими слідчого управління поліції Сумської області провели санкціоновані обшуки у пʼяти різних містах за місцями мешкання фігурантів та у приміщенні Сумського СІЗО. Правоохоронці вилучили мобільні телефони, сім-карти, банківські картки, документи та «чорнові» записи.

Трьом фігурантам оголошено про підозри за ч. 2 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. За злочинну діяльність підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до трьох років

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Сумська обласна прокуратура. Заходи проводились за участі оперативного підрозділу Сумського СІЗО.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України