На Буковині затримали зловмисника, який ошукав чернівчанку майже на 200 тисяч гривень

Нагадаємо: у жовтні цього року 83-річна жителька Чернівців стала жертвою відомої шахрайської схеми «Ваш родич у біді». Довірившись незнайомцю, пенсіонерка віддала свої заощадження нібито на лікування невістки. Оперативники поліції встановили зловмисника та розшукали його в Києві. За незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене групою осіб, йому загрожує ув’язнення.

Встановлюючи обставини злочину та осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, правоохоронці здійснили низку оперативно-розшукових і слідчих дій. Так оперативники карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області та Чернівецького РУП з’ясували прикмети порушника, його особу та місце проживання.

Зокрема, поліцейські встановили, що до шахрайського заволодіння грошима потерпілої причетний 34-річний житель Києва, який діяв у змові з невстановленим спільником. Раніше чоловік уже був судимий за різні тяжкі злочини, в тому числі й майнові.

У жовтні цього року, коли порушник перебував у Чернівцях, його спільник зателефонував до 83-річної місцевої жительки. Представившись лікарем, повідомив, що її невістка потрапила в ДТП, необхідне хірургічне втручання і для цього потрібні гроші, за якими приїде інший лікар. Уже невдовзі до пенсіонерки прийшов 34-річний киянин, підтвердив необхідність термінової операції та взяв у жінки 3000 доларів США і майже 76,5 тисяч гривень. Загальна сума завданої майнової шкоди еквівалентна 186 тисячам гривень.

Заволодівши грошима чернівчанки, зловмисник обміняв валюту і поїхав з Чернівців. Співробітники кримінального блоку поліції розшукали порушника в Києві. Під час обшуку в його помешканні поліцейські вилучили речові докази протиправної діяльності.

Слідчі Чернівецького РУП повідомили киянину про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Закликаємо громадян бути уважними та обережно ставитися до повідомлень про те, що хтось із близьких людей терміново потребує значної суми коштів. Перш, ніж передати гроші, зв’яжіться з родичем і перевірте інформацію або зателефонуйте до поліції за номером 102.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області