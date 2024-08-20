«Вашій доньці терміново потрібні гроші на операцію»: у Києві судитимуть жінку, яка ошукала пенсіонерку

Зловмисниця представилась лікарем та забрала у киянки всі її заощадження – 36 000 тисяч гривень. На щастя правоохоронці оперативно затримали підозрювану та вилучили викрадені кошти, які повернули власниці. За шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, порушниці загрожує до трьох років позбавлення волі.

Подія відбулась в квітні цього року – до Голосіївського управління поліції звернулась 82-річна місцева мешканка, яка повідомила про те, що невідома особа заволоділа її грошима.

В ході слідства, правоохоронці з’ясували, що до літньої жінки на стаціонарний телефон зателефонувала невідома, яка представилась лікарем. Остання розповіла, що донька заявниці у лікарні та терміново потребує невідкладної операції, яка коштує великих грошей.

Налякана пенсіонерка погодилась, вважаючи, що таким чином рятує доньку. Тож, коли до неї додому прийшла невідома жінка, киянка передала їй всі заощадження – 36 тисяч гривень. Зрозумівши через деякий час, що її ошукали, пенсіонерка повідомила у поліцію.

По гарячих слідах столичні правоохоронці знайшли та затримали шахрайку. Нею виявилась 38 – річна уродженка Дніпропетровщини, яка раніше неодноразово притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів. Викрадені кошти правоохоронці повернули заявниці.

Слідчі за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт правоохоронці скерували до Голосіївського районного суду. Обвинуваченій загрожує до трьох років ув’язнення.

Поліція Києва вкотре звертається до громадян – піклуйтесь про своїх близьких та розповідайте їм про подібні схеми шахрайства, аби вони не стали жертвою злочину.

Відділ комунікації поліції Києва