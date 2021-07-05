Заволодіння майном підприємства на суму понад ₴630 тис. – судитимуть членів злочинної групи на Запоріжжі

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно п’ятьох членів організованої злочинної групи за фактом вчинення правочинів з використанням завідомо підроблених офіційних документів, протиправного заволодіння майна, частками статутного капіталу та акціями двох аграрних підприємств, вчинення замаху на протиправне заволодіння майном ще чотирьох аграрних підприємств, що заподіяло шкоду на загальну суму понад 630 тис грн (ч. ч. 2, 3 ст. 206-2, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України).

За даними слідства, у 2019 році мешканець Запоріжжя створив та очолив організовану групу, до якої залучив 4-х місцевих мешканців. Вони, використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені офіційні документи щодо зміни складу засновників та власників підприємств, підроблені паспорти громадян України, а також уставні документи та печатки, протиправно заволоділи майном двох аграрних підприємств.

Крім того, протягом серпня-вересня 2019 року члени групи за аналогічних обставин намагались протиправно заволодіти майном ще чотирьох аграрних підприємств на загальну суму понад 211 млн грн, але не змогли довести свій план до кінця, адже як їх діяльність була припинена правоохоронними органами.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Запорізькій області за оперативного супроводу управління СБУ в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора