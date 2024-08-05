Вчинив сварку із незнайомцем та відібрав 2000 гривень – 27-річного киянина затримали за грабіж

Зловмисник ввечері підійшов до компанії молодиків й під надуманим приводом став робити їм зауваження. У подальшому забризкав балончиком дратівливої дії обличчя 20-річному хлопцю, відібрав його кошти та втік. За грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, порушнику загрожує до десяти років позбавлення волі.

До Подільського управління поліції звернувся місцевий мешканець із повідомлення про пограбування. Заявник розповів правоохоронцям, що ввечері він разом із своїми товаришами знаходився біля будинку, як в цей час до них підійшов невідомий та почав провокувати конфлікт.

Надалі порушник бризнув в обличчя 20-річному хлопцю з балончика дратівливої дії, відібрав у нього 2000 гривень та втік. Оперативники територіального підрозділу провели комплекс розшукових заходів та встановили місце знаходження фігуранта. Ним виявився 27-річний мешканець столиці, якого слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили в нього знаряддя вчинення злочину.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури слідчі повідомили порушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція інкримінованої статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва