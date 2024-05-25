У столиці затримали іноземця, який наніс чоловіку ножове поранення

До вчинення злочину порушник вдався через ревнощі до спільної знайомої, яку він побачив разом з потерпілим на вулиці. Слідчі повідомили нападнику про підозру: за нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Ввечері до поліції надійшла інформація, що біля торгового закладу у Дарницькому районі поранено місцевого мешканця. По прибуттю на місце події правоохоронці встановили, що до потерпілого на вулиці підбіг чоловік та раптово вдарив його ножем у груди.

Оперативники встановили, що до нападу на потерпілого причетний іноземець, з яким в нього був конфлікт через ревнощі до спільної знайомої. Нападник, побачивши дівчину разом з чоловіком, спричинив останньому тяжке тілесне ушкодження, після чого втік.

Під час розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції спільно з колегами управління карного розшуку столичного главку затримали підозрюваного в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомо, що 43-річний громадянин іноземної держави раніше вже був засуджений за крадіжку та грабіж.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження та за погодженням Дарницької окружної прокуратури міста Києва фігурантові повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. На час слідства підозрюваний перебуватиме під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва