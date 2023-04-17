«Військова кореспондентка» з колаборантів звинувачує ЗСУ в обстрілах тимчасово окупованої території Донеччини та викривляє події на користь окупантів

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури уродженці м. Макіївки заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, з березня 2022 року громадянка України з власних ідеологічних мотивів, підтримуючи дії держави-агресора, влаштувалась «військовим кореспондентом» на так званий новинний ресурс «МОСТ» у м. Донецьку.

У своїх публікаціях псевдожурналістка розповсюджує неправдиву інформацію про нібито обстріли тимчасово окупованої території Донецької області військовослужбовцями ЗСУ. Також вона викривляє події на користь окупаційної влади та дає «інтерв’ю» російським телеканалам.

Крім того, підозрювана створила власний канал у месенджері «Telegram». У ньому вона висвітлює свою співпрацю з державою-агресором, паплюжить імідж українських військових і розміщує допити з полоненими. Так звана кореспондентка відвідує позиції представників незаконних збройних формувань «ДНР» і виправдовує злочини РФ.

У квітні 2022 року дівчина на власному каналі також викладала відео з розбомбленого армією РФ м. Маріуполя, у яких вела так звані репортажі поблизу меткомбінату «Азовсталь». У них вона розповідала, як військові держави-агресора бомблять завод та вбивають українських захисників.

Досудове розслідування та оперативний супровід проводяться ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора