Викрито схему шахрайського заволодіння інвестиційними коштами

Понад 96 мільйонів гривень призначалися для будівництва офісного та житлового комплексу у Києві. Фігурантам загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводження працівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили групу осіб, які незаконно заволоділи інвестиційними коштами.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що іноземна компанія інвестувала понад 96 мільйонів гривень у будівництво офісного та житлового комплексу у Подільському районі міста Києва. Однак будівництво не розпочалося, а гроші привласнили декілька осіб, які обіцяли здійснити зведення комплексу.

23 квітня, на території міста Києва та Київської області проведено ряд санкціонованих обшуків. У результаті вилучено документацію щодо отримання та подальшого руху коштів, які належали інвестиційній компанії, комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Досудове розслідування проводиться за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. За незаконні оборудки фігурантам загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Управління комунікації Національної поліції України

(За матеріалами Головного слідчого управління)