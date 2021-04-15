Водій, позбавлений посвідчення водія, переробив на себе права батька, який помер 12 років тому

Патрульні зупинили автомобіль Dacia Sandero через порушення водієм ПДР. Водій надав посвідчення видане на 82-річного чоловіка. Однак, фотографія у ньому була цього керманича та й рік народження він називав значно молодший, що свідчило про підроблений документ.

Чоловік дуже нервував і погрожував знищити посвідчення водія. Патрульні встановили, що керував автомобілем 47-річний львів’янин, якого суд на початку березня позбавив водійського посвідчення за вчинену, в стані сп’яніння, ДТП, терміном на 1 рік. І ще один протокол за керування транспортним засобом в стані сп’яніння, суд поки не розглянув.

Водій зізнався, що підробив посвідчення батька, який помер 12 років тому, аби працювати таксистом.

Патрульні виявили в чоловіка ознаки алкосп’яніння і прилад Drager підтвердив це. Результат — 0,55 проміле.

На чоловіка склали протокол за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП. За рішенням суду передбачений штраф — 34 000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адміністративний арешт на строк десять діб з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого

Також на нього винесли постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) КУпАП. Штраф — 20 400 гривень.

Дізнавач відділу поліції N°4 Львівського районного управління поліції вилучив посвідчення водія.

Патрульна поліція Львівської області