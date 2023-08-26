Викрито ексвійськову з АР Крим, яка нині воює на боці РФ проти України. Також цього тижня до суду скеровано справи щодо 11 зрадників

Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишній начальниці інформаційно-аналітичної групи військової частини в АР Крим. Вона зрадила присягу та нині воює на боці рф проти України.

У 2014 році, після захоплення окупантами військової частини на півострові Крим, військова відмовилась передислокуватись до Миколаєва й присягнула на вірність агресору.

Наразі зрадниця служить у складі армії рф на посаді заступниці командира батальйону 126 окремої гвардійської бригади берегової оборони. Вона навіть отримала нагороду за «ризик життям» під час так званої спеціальної воєнної операції.

Колишня українська військова заочно підозрюється у державній зраді та дезертирстві (ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК України).

Санкції статтей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Крім того, протягом тижня ДБР завершило розслідування щодо шести правоохоронців, які зрадили присягу та прислужують окупантам.

Зокрема, перед судом постане п’ять колишніх правоохоронців з тимчасово окупованої Розівки та Якимівки Запорізької області.

Встановлено, що на початку широкомасштабного вторгнення, після окупації Розівки, троє з них почали активно співпрацювати з окупаційною владою. Вони влаштувалися на «роботу» у незаконно створене окупантами місцеве відділення мвд.

Зрадники допомагали встановлювати та зміцнювати у Пологівському районі окупаційну владу. Патрулювали вулиці, стримували спротив місцевого населення, налагоджували роботу незаконного правоохоронного органу. Також вони агітували колишніх колег та місцевих мешканців співпрацювати з окупантами.

Ще двоє зрадників влаштувалися до незаконного правоохоронного органу Якимівки. Вони сприяли зміцненню окупаційного режиму в місті, контролювали місцеве населення для придушення будь-яких проявів непокори.

ДБР також завершило розслідування стосовно колишнього правоохоронця, який прислужував окупантам в Ізюмі.

Він взявся активно допомагати загарбникам встановлювати свої порядки у тимчасово окупованому місті. Отримавши посаду в «народній міліції», він пліч-о-пліч з військовими рф чергував на блок-постах, на яких більшість місцевих мешканців піддавалось так званій фільтрації. Також зловмисник проводив «роз’яснювальну роботу» та займався питаннями громадського порядку.

Після звільнення міста зрадник втік разом зі своїми новими господарями.

Ще чотири правоохоронці залишилися у захопленій росіянами Волновасі. Вони пішли на службу до новоствореного «карального органу» у складі «мвд днр».

Обвинувачені з перших днів «служби» почали виконувати злочинні накази окупаційного «керівництва»: патрулювали захоплене та зруйноване місто, чергували на блок-постах вишукуючи проукраїнські налаштованих громадян. Крім того, передали загарбникам інформацію про місця мешкання своїх колег, які не зрадили присязі та виїхали з окупації.

Усі 11 колишніх правоохоронців обвинувачуються у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення з конфіскацію майна.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Процесуальне керівництво здійснює Запорізька, Харківська та Донецька обласні прокуратури.

ДБР