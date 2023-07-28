Викрито інтернет-шахрая, який «спеціалізувався» на реалізації неіснуючих автозапчастин

Зловмисник на популярних інтернет-платформах розміщував оголошення щодо продажу деталей ціною нижче ринкової, а отримавши від покупців передплату – видаляв сторінку. Фігуранту оголошено про підозру, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Оперативники Подільського управління поліції спільно із співробітниками управління протидії кіберзлочинам у місті Києві Департаменту кіберполіції НПУ викрили 23-річного уродженця Кіровоградщини в інтернет-шахрайстві.

Порушник діяв за розповсюдженою злочинною схемою – на популярних сайтах розміщував оголошення щодо продажу різноманітних деталей до автомобілей за привабливою ціною. Під час спілкування із покупцями «продавець» вимагав передплату, після отримання якої видаляв сторінку та на зв’язок більше не виходив.

Від дій зловмисника постраждало щонайменше п’ятеро осіб, тривають заходи із встановленнях усіх потерпілих.

Правоохоронці затримали фігуранта та оголосили йому про підозру за ч. 1 та 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Максимальне покарання передбачає до трьох років позбавлення волі.

Шановні громадяни, закликаємо Вас бути більш обачливими! Не поспішайте переказувати гроші під час шопінгу в інтернеті, довіряйте післяплаті. У разі, якщо ви стали жертвою шахраїв, обов’язково звертайтесь до поліції.

Відділ комунікації поліції Києва