Викрито інтернет-шахрая, який «спеціалізувався» на реалізації неіснуючих автозапчастин

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Зловмисник на популярних інтернет-платформах розміщував оголошення щодо продажу деталей ціною нижче ринкової, а отримавши від покупців передплату – видаляв сторінку. Фігуранту оголошено про підозру, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Оперативники Подільського управління поліції спільно із співробітниками управління протидії кіберзлочинам у місті Києві Департаменту кіберполіції НПУ викрили 23-річного уродженця Кіровоградщини в інтернет-шахрайстві.

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Порушник діяв за розповсюдженою злочинною схемою – на популярних сайтах розміщував оголошення щодо продажу різноманітних деталей до автомобілей за привабливою ціною. Під час спілкування із покупцями «продавець» вимагав передплату, після отримання якої видаляв сторінку та на зв’язок більше не виходив.

Возможно, это изображение текст «добрий 17:19 добрий вы ранком дзвонили на кадди шось шукали 17:20 врод таке 18:06✓ завтра буде вi̇дправка 18:07 л.чинкув замок запалення 3 ключем такой само" нема? 18:09� як скидав? 18:09 владислав фото € таке? 17:21✓ який pik? 17:21 вам така прийде 18:09 вы удалили сообщение вона пдйде 18:09 1450 2008 17:21✓ добре 18:10✓ MeHi лиш би завезти mir машину це без замка? 17:22✓ замком звi̇сно 17:22 18:10✓ бо робота стоϊть 18:10 все буде добре 18:23 MeHi потрибно без самого замка тi̇льки лчинка ключ 17:23 дай бог 18:23 замок y мене ε владислав фото тоді завтра вдправимо»

Від дій зловмисника постраждало щонайменше п’ятеро осіб, тривають заходи із встановленнях усіх потерпілих.

Правоохоронці затримали фігуранта та оголосили йому про підозру за ч. 1 та 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Максимальне покарання передбачає до трьох років позбавлення волі.

Шановні громадяни, закликаємо Вас бути більш обачливими! Не поспішайте переказувати гроші під час шопінгу в інтернеті, довіряйте післяплаті. У разі, якщо ви стали жертвою шахраїв, обов’язково звертайтесь до поліції.

Відділ комунікації поліції Києва

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