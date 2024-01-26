Вилучено наркотиків на суму понад ₴75 млн. – у Києві судитимуть 5 учасників злочинної організації, які виготовляли солі PVP

За процесуального керівництва прокурорів Солом’янської окружної прокуратури Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 5 учасників злочинної організації, які виготовляли та збували небезпечні психотропні речовини у особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що злочинці влаштували в Києві «лабораторію» для виробництва синтетичного наркотику – солі PVP.

Наркотики реалізовувалися «оптом» по Україні. Виручені кошти використовувалися для придбання прекурсорів (хімічна речовина, початковий компонент при синтезі будь-якої речовини), утримання «лабораторії», виплат спільникам та інших витрат.

Під час обшуків вилучено ємності з хімічними речовинами, каністри з-під прекурсорів, колби та понад 100 кг психотропної речовини PVP, вартість яких становить більше 75 млн грн.

Київська міська прокуратура