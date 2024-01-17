За лікування хворого брата жителька Рівного перерахувала «закордонному лікарю» понад ₴700 тисяч

Днями до Рівненського районного управління надійшла письмова заява жительки обласного центру, що вона потрапила на гачок аферистів.

Поліцейські встановили, що у одній із соціальних мереж вона познайомилася із чоловіком. Останній представився лікарем-нейрохірургом із США. Під час спілкування потерпіла розповіла новому знайомому про тяжку хворобу брата. Той підтвердив діагноз і запевнив, що зможе приїхати в Україну, оглянути родича та навіть забрати його на лікування до Штатів.

Для цього потрібно написати заяву на електронну пошту ООН, де він наразі «працює», щоб лікарю надали відпустку. Невдовзі жінці прийшла відповідь, що для цього потрібно заплатити 2 200 доларів.

«Медик» переконав знайому перекинути гроші та обіцяв їх повернути. В подальшому потерпілій повідомили, що необхідно заплатити іще 4000 доларіі. Коли вона їх перерахувала — довелося платити ще: за обладнання для транспортування, лікування та інший багаж.

Загалом кишені аферистів поповнилися на понад 700 тисяч гривень.

За фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах, слідчі Рівненського РУП розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 190 КК України.

Поліцейські встановлюють причетних до злочину осіб.

Вкотре наголошуємо, не довіряйте незнайомцям, які просять вас переказати кошти чи віддати їх на лікування когось із родичів. Шахраї можуть представитися будь-ким. Ретельно перевіряйте інформацію та бережіть свої заощадження.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області