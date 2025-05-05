За викрадення та катування односельця судитимуть трьох жителів Звягельського району

Звягельською окружної прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох місцевих жителів, яких обвинувачують у катуванні, викраденні людини за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням потерпілому сильного фізичного болю та морального страждання, із застосуванням зброї, та у незаконному проникненні до житла (ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 162 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці лютого 2025 року троє жителів Довбиської громади вдерлися до будинку односельця, побили його та вимагали зізнання у крадіжці речей їхніх родичів. Згодом, не досягнувши бажаного, вивезли потерпілого до лісу, прив’язали до дерева, продовжили знущання, супроводжуючи свої дії пострілами з рушниці в повітря для залякування.

Все фіксували на телефон. Лише зізнавшись у викраденні речей, чоловіку вдалося втекти від нападників.

Того ж дня чоловіків затримали правоохоронці згідно зі ст. 208 КПК України. З моменту затримання обвинувачені перебувають під вартою без права внесення застави.

За скоєне чоловікам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років.

Досудове розслідування – Звягельський райвідділ поліції.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури