За заволодіння ₴1,3 млн. під час реставрації Маріїнського палацу у Києві судитимуть підприємця

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно підприємця за фактами заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Розслідуванням встановлено, що підприємець протягом 2017-2018 років на виконання умов договору здійснював технічний нагляд за проведенням реставраційних робіт офіційної церемоніальної резиденції Президента України – Маріїнського палацу, який перебуває на балансі Державного управління справами.

З метою заволодіння бюджетними коштами він вніс до фінансово-господарських документів неправдиві відомості про залучення до цих робіт осіб, які насправді не мали відповідних повноважень.

Обставини, які стали предметом досудового розслідування, були виявлені Державною аудиторською службою України під час проведення ревізії та підтверджені судовими експертизами. За висновками експертиз державним інтересам підприємцем завдано понад 1,3 млн грн збитків.

Державним управлінням справами, яке визнано потерпілою стороною у кримінальному провадженні, до обвинуваченого пред’явлено цивільний позов.

З метою забезпечення відшкодування завданої державі шкоди за принципової позиції прокурорів Київської міської прокуратури ухвалою суду на майно обвинуваченого накладено арешт.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура