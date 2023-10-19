Замість служби у зоні бойових дій ремонтували будинок комбата – на Буковині повідомили про підозру трьом військовим

За процесуального керівництва Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру командиру батальйону однієї із бригад територіальної оборони та двом його підлеглим.

Офіцеру інкримінують перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України), а сержанту і солдату – ухилення від військової служби в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України).

За даними слідства, підполковник запропонував двом військовослужбовцям замість відправки у «гарячі точки» взаємовигідну угоду – ремонтувати будинок, що належить його близькій родичці.

Вони погодились та упродовж чотирьох місяців офіційно вважались такими, що перебувають в районі ведення бойових дій на Сході країни. При цьому щомісячно незаконно отримували грошове забезпечення та додаткові виплати.

Замість виконання прямих обов’язків із оборони країни упродовж червня-жовтня 2023 року вони перебували у Вижницькому районі на Буковині.

Задокументували діяльність підозрюваних під час виконання будівельно-ремонтних робіт.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, за оперативного супроводу ДБР та Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора