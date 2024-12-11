Застрелив чоловіка у Залізничному районі Львова – прокурори домоглися справедливого вироку для вбивці

За публічного обвинувачення прокурорів Франківської окружної прокуратури міста Львова 28-річного львів’янина визнано винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що у листопаді позаминулого року у Залізничному районі Львова обвинувачений застрелив 59-річного чоловіка.

Того вечора він прийшов додому до свого батька, з яким потерпілий розпивав алкогольні напої. Між чоловіками виник конфлікт: обвинувачений вимагав у потерпілого покинути батькове помешкання, проте той відмовлявся. У ході сварки фігурант дістав револьвер та 8 разів вистрелив у потерпілого.

Після цього засуджений сховав зброю, набої та документи на зброю у квартирі батька, загорнув чоловіка у ковдру та виніс за гаражі поруч з будинком. Там потерпілий і помер від отриманих травм.

Вранці його знайшла перехожа і викликала правоохоронців.

Досудове розслідування здійснювали слідчі відділу поліції №1 Львівського райуправління поліції №2 Головного управління Нацполіції області.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури