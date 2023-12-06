Застрелив мирного мешканця Київщини і кинув тіло у колодязь: окупанту з російської Бурятії оголошено про підозру

Слідчими Нацполіції в Автономній Республіці Крим встановлено, що у березні 2022 року під час окупації Київської області військовослужбовці рф розстріляли 49-річного чоловіка, який розвозив сусідам по селу їжу та іншу гуманітарну допомогу від місцевої церкви.

Чоловік не мав зброї та не брав участі у воєнному конфлікті, однак під час проїзду повз російський блокпост по його цивільному автомобілю «Пежо 308» було випущено не менше 21 пострілу з автоматичної вогнепальної зброї.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, потерпілий отримав кульове поранення лівого плечового суглоба та осколкове поранення правого колінного суглоба з багатоуламковими переломами, однак залишався живим. Окупанти примусово витягли його з автомобіля і намагалися провести допит, однак у зв‘язку із пораненнями чоловік був не в змозі відповідати на їх запитання. Не отримавши від жертви відповідей, окупанти розстріляли його та викинули тіло в каналізаційний колодязь на узбіччі 37-км автодороги «Київ-Житомир» поблизу с. Бузова Бучанського району Київської області.

Тіло потерпілого було знайдене майже через пів року під час планового обстеження каналізації місцевою комунальною службою.

Завдяки показам доньки загиблого та бучанським бійцям ТРО, які під час окупації вели фото- та відеофіксацію дій окупантів, слідчим Нацполіції вдалося встановити особу підозрюваного — це 27-річний військовослужбовець збройних сил рф, старший навідник 2 гаубичної самохідно-артилерійського взводу 5 окремої танкової бригади військової частини №46108 з місцем дислокації м. Улан-Уде в республіці Бурятія.

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора йому було повідомлено заочну підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального Кодексу України).

За матеріалами Головного слідчого управління

Національної поліції України