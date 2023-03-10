Засуджено мешканця Львівщини, який через ревнощі забив до смерті співмешканку

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За публічного обвинувачення прокурорів Пустомитівської окружної прокуратури 27-річного чоловіка визнано винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що у серпні минулого року в одному із сіл Львівського району засуджений проживав зі своєю 43-річною співмешканкою. Вони часто розпивали алкогольні напої.

Під час чергового застілля, між співмешканцями виникла словесна перепалка на ґрунті ревнощів. В ході суперечки, чоловік почав бити кулаками потерпілу завдавши понад 100 ударів по голові та тілу жінки. Від отриманих травм остання померла на місці.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури

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