Затримано підозрюваних у вбивстві 60-річного одесита та крадіжці з його квартири

Встановлено, що 26-річний житель Миколаївського району зі своєю 30-річною знайомою з Івано-Франківської області познайомилися з потерпілим у міському парку. Виказавши гостинність, одесит запросив їх до себе додому і почав частувати. За хмільним столом між господарем та гостем виникла сварка, яка закінчилася тим, що молодший чоловік ременем задушив старшого, а тіло сховав у диван.

Залишаючи чужу квартиру, підозрюваний прихопив від неї ключ. А наступного дня з цією ж знайомою та її 37-річним приятелем із Волинської області повернувся по побутову техніку. Продавши викрадене майно, фігуранти втекли до Києва, де їх і затримали.

На даний час усім трьом правопорушникам повідомлено про підозру в скоєнні крадіжки за ч.3 ст.185 Кримінального Кодексу України, що передбачає до шести років позбавлення волі, а наймолодшому зі зловмисників — ще в умисному вбивстві за ч.1 ст.115 того ж Кодексу, санкція якої — до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Одеське районне управління поліції № 1