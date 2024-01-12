Завдав провідній світовій компанії сотні мільйонів збитків: кіберполіція та слідчі Нацполу викрили хакера

Мешканець Миколаєва інфікував сервера відомої американської компанії вірусом-майнером. У ході міжнародної поліцейської операції правоохоронці провели обшуки та припинили діяльність хакера.

Оперативники Департаменту кіберполіції та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора спільно з колегами з Європолу (установа правопорядку ЄС з протидії міжнародній організованій злочинності) викрили 29-річного хакера.

Починаючи з 2021 року, чоловік заражав сервера однієї з найбільших світових компаній у сфері електронної комерції. Спочатку хакер «зламав» 1500 облікових записів дочірньої компанії. Для цього зловмисник застосовував власноруч розроблене програмне забезпечення автоматичного підбору паролів – так званий «брутфорс».

Використовуючи скомпрометовані аккаунти, хакер отримав доступ до управління сервісом. У подальшому фігурант створив комп’ютерний вірус-майнер для видобутку криптовалюти, яким таємно інфікував серверне обладнання компанії. Для забезпечення роботи шкідливого програмного забезпечення хакер створив понад один мільйон віртуальних комп’ютерів.

Встановлено, що за понад два роки злочинної діяльності чоловік вивів на підконтрольні електронні гаманці майже два мільйони доларів США у криптовалюті, що в еквіваленті становить понад 75 мільйонів гривень.

За силової підтримки спецпідрозділу ТОР правоохоронці провели санкціоновані обшуки у приміщеннях фігуранта на території Миколаєва.

Вилучено комп’ютерну техніку, банківські та сім-картки, електронні носії інформації та інші докази протиправної діяльності.

На території Нідерландів Європолом було створено спеціальну робочу групу та VCP (Віртуальний командний пункт) для невідкладного аналізу інформації, отриманої в ході проведення слідчих дій на території України. Європолом надано допомогу у блокуванні електронних гаманців фігуранта з наявними на них активами.

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії з метою встановлення можливих спільників фігуранта та його причетності до хакерських угруповань проросійського характеру. За результатами можлива додаткова кваліфікація.

Департамент кіберполіції Національної поліції України