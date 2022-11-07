Завершено досудове розслідування щодо групи осіб, підозрюваних у незаконному заволодінні майном підприємства на Рівненщині

Зловмисники за підробленими документами переоформив підприємство на третю особу, залишивши іншого співзасновника без права на його частку. Сума збитків, завдана потерпілому, становить п’ять мільйонів гривень.

Слідчі Нацполіції завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо трьох осіб, які неправомірно заволоділи майном підприємства на Рівненщині.

Правоохоронці встановили, що у листопаді 2014 року один із засновників та директор підприємства вступив у змову з кількома громадянами для переоформлення підприємства на третю особу.

Фігуранти внесли завідомо неправдиві відомості в документи і подали ці документи для проведення державної реєстрації юридичної особи. Відтак використовуючи підроблені документи фігуранти протиправно заволоділи майном підприємства, зокрема частками їхніх засновників. Сума збитків, завдана потерпілому, становить п’ять мільйонів гривень.

Керівнику підприємства та його співучасниці слідчі оголосили про підозру у підробленні документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та у протиправному заволодінні майном підприємства. Також повідомлення про підозру у протиправному заволодінні майном підприємства вручено державному реєстратору.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Наразі матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом, який затверджений прокурором Офісу Генерального прокурора, скеровано до суду.

Управління комунікаціїНаціональної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого управління НПУ)