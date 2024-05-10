Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони. Перед цим було зірвано плани з підготовки теракту

Президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив Сергія Рудя з посади начальника Управління державної охорони України, який очолював УДО з 2019 року.

Про це йдеться в указі президента № 317/2024:

“Звільнити Рудя Сергія Леонідовича з посади начальника Управління державної охорони України”.

Про причини звільнення начальника УДО не повідомляється.

7 травня Служба безпеки заявила про зрив планів ФСБ РФ із ліквідації президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави. За даними СБУ, двох полковників Управління держохорони викрито на державній зраді та пособництві у вчиненні теракту. // УП