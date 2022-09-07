Жашківчанин під час застілля наніс тяжке ножове поранення гостю

За процесуального керівництва Уманської окружної прокуратури повідомлено про підозру 46-річному жителю міста Жашків за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК).

За версією слідства двоє знайомих влаштували застілля у підозрюваного вдома, під час спільного розпиття алкогольних напоїв, на ґрунті раптово виниклого конфлікту господар наніс одному з гостей удар кухонним ножем в живіт, заподіявши йому проникаюче поранення черевної порожнини.

Наразі правопорушника затримано, до суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Санкція указаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури