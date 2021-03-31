Жінка у столичному банку намагалася заволодіти грошима померлої особи

Підроблений паспорт, за яким зловмисниця мала намір отримати кошти, виявили працівники фінансової установи та викликали поліцію. У рамках розпочатого кримінального провадження слідчі встановлюють осіб, причетних до цієї шахрайської схеми.

До чергової частини Голосіївського управління поліції звернулися працівники банку з повідомленням про те, що для отримання грошей клієнтка пред’явила документ з ознаками підробки. Для встановлення обставин події на адресу виїхала слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції.

За словами слідчого територіального підрозділу поліції Михайла Жушмана, після проведення першочергових слідчих дій та опитування учасників інциденту, правоохоронці встановили обставини правопорушення:

«Жінка, яка померла у 2014 році, на рахунку одного з банків мала заощадження у сумі 200 тисяч гривень. У зв’язку з його ліквідацією, держава делегувала іншій фінансовій установі відшкодування коштів кожному вкладнику банку. Підробивши паспорт на ім’я померлої, зловмисниця звернулася до одного зі столичних філіалів аби заволодіти її грошима з банківського рахунку».

Фігурантку затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це — раніше не судима 33-річна уродженка Донеччини. Вилучений документ слідчі направили на проведення відповідної експертизи, яка підтвердила факт його підробки.

«У нас є підстави вважати, що до цієї схеми причетні й інші особи, яким, зокрема, відома інформація, що належить до банківської таємниці.

У рамках досудового розслідування ми встановлюємо коло всіх учасників злочинної діяльності», — підсумував слідчий Михайло Жушман.

Правоохоронці Голосіївського управління поліції повідомили жінці про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 (Закінчений замах на шахрайство) Кримінального кодексу України. Також розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 27 ч. 1 та ч. 4 ст. 358 (Пособництво у підробленні документів, печаток, штампів та бланків, збуті чи використанні підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. За скоєне зловмисниці загрожує штраф від трьох до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправні роботи від одного до двох років, до п’яти років обмеження волі або позбавлення волі на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва