Жінку, яка била і ображала поліцейських, позбавили волі на 1 рік

Білопільський районний суд Сумської області засудив громадянку до 1 року тюремного покарання за насильство до працівників поліції.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 6 січня.

Інцидент трапився 16 травня минулого року. Двоє патрульних помітили, що жигуль стоїть на проїжджій частині без аварійного знаку, а за кермом перебуває юнак, який схожий неповнолітнього, тобто не має права керувати транспортним засобом.

Поліцейський підійшов і сказав водію, що коли якщо автомобіль зламався, то необхідно поставити відповідний знак. В автомобілі сиділо ще близько 7-8 осіб, усі вони вийшли на вулицю. Один наблизився до інспектора і спитав, навіщо він приїхав. Від співрозмовника чувся запах алкоголю і він ударив поліцейського по руці. Тоді останній застосував сльозогінний газ. Після цього підбігла обвинувачена і почала бити інспектора кулаками в грудну клітину та по руках, замахувалася камінням. А потім жбурнула дволітрову пляшку з водою, від якої інспектор прикрився рукою і пляшка потрапила в кисть руки.

Під час усіх цих подій громадянка лаялася нецензурними словами, погрожувала, у брутальній формі наказувала покинути місце події. . Інспектора оточили 7-8 чоловік і він дістав кийок, оскільки поліцейських було тільки двоє. Напарниця інспектора викликала підмогу.

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, в поліцейського виявлено три синці на лівому плечі, що відносяться до легких тілесних ушкоджень.

У судовому засіданні жінка свою вину спочатку взагалі не визнавала, а згодом визнала частково. Вона пояснила, що в поминальний день із родичами машиною поверталася з кладовища. За кермом був її 16-річний онук. Біля продуктового магазину машина зламалася і вони зупинилися на узбіччі. Потім підійшов поліцейський і запитав чому вони не виставили аварійний знак, на що її син запитав, чому до них підійшли. Поліцейський нібито безпричинно штовхнув її сина та бризнув йому в очі з газового балончика. Це викликало її обурення, тому вона взяла поліцейського за одяг і «труханула». Але її дії не могли спричинити синців. У цей час напарниця поліцейського бігала та «махала» дубинками. Сусіди принесли пляшку з водою, якою промили очі сину. Пляшку вона в кинула, але в поліцейського не цілилася. Також кинула камінь, але не в поліцейських, а в інший бік. Після цього вона викликала поліцію, щоб заспокоїли патрульних. Сварка закінчилася тим, що поліцейські поїхали.

Доводи обвинуваченої про те, що вона не штовхала і не била поліцейського, а лише взяла його за одяг і «труханула», та що пляшку з водою вона кидала не в поліцейських, а в інший бік, спростовуються дослідженими в судовому засіданні відеозаписами з відеореєстратора, бодікамери та протоколу огляду відеозапису, з яких вбачається, що обвинувачена штовхала і била інспектора, а пляшку в поліцейських кидала прицільно.

Пояснення, що інспекторка поліції бігала та «махала» дубинками також не підтверджуються дослідженими в судовому засіданні доказами.

Щодо можливих неправомірними дій поліцейського до сина обвинуваченої, то суд пояснив, що жінка могла звернутися з цього приводу до правоохоронних органів в установленому законом порядку.

Суд кваліфікував дії громадянки як втручання у діяльність правоохоронця (ч.1 ст.343 ККУ) і умисне заподіяння працівнику поліції легких тілесних ушкоджень під час виконання ним службових обов’язків (ч.2 ст.345 ККУ).

На думку суду, обвинувачена свою вину визнавала частково лише під тиском доказів і така заява є формальною, оскільки не підтверджується поведінкою останньої під час судового розгляду.

Під час розслідування справи і судового розгляду жінка не висловила критичної оцінки своїх дій. У матеріалах справи відсутні дані, що обвинувачена намагалася будь-яким чином допомогти потерпілим оговтатися від пережитого, компенсувала перенесені страждання чи полегшила душевний біль.

Суд враховує думку потерпілих, які просили призначити покарання у виді позбавлення волі.

Суд вважає, що вибачення обвинуваченої не було щирим, оскільки події відбувалися 16 травня 2021 року, справа надійшла до суду 5 липня 2021 року, а пробачення жінка попросила лише в судовому засіданні 5 січня 2022 року, перед виходом суддів у нарадчу кімнату, і лише формально повторивши за своїм захисником, але звинувачуючи потерпілих у тому, що сталося.

Також враховується рецидив злочину. У січні минулого року громадянку засуджували за пропозицію хабара працівнику поліції.

Взимку минулого року патрульні зупинили її сина за кермом у стані сп’яніння. Жінка запропонувала інспектору 2 тисячі гривень. У подальшому за угодою про визнання винуватості її оштрафували на 17 тисяч гривень.