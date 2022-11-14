«Країна-ізгой»: прем’єр-міністр Британії запропонував план з економічної ізоляції Росії

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Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак назвав Росію “країною-ізгоєм” та запропонував план щодо зниження її впливу на світову економіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

"Країна-ізгой": прем'єр Британії запропонував план з економічної ізоляції Росії

Фото: прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак (Getty Image)

На його думку, країнам потрібно продовжувати знижувати залежність від російських енергоносіїв та виробляти більше продовольства.

План Сунака складається з п’яти пунктів:

  • Продовження підтримки тим, кому вона найбільше потрібна зимою. Прем’єр зазначив, що Великобританія продовжує допомагати Україні, своїм громадянам у плані рахунків за електроенергію, а також вживає заходів щодо запобігання голоду у світі/
  • Країни, які мають можливість, мають виробляти більше продовольства та вивільняти запаси. Ріші Сунак звинуватив Росію у використанні продовольства як зброю та підтримав зусилля ООН щодо продовження зернової угоди.
  • Забезпечення безпеки ланцюжків постачання та швидка відмова від енергозалежності від таких країн, як Росія.
  • Залишатися прихильними до просування вільних ринків і відкритої глобальної економіки.
  • Виявляти тих, хто використовує свої можливості, щоб створити кредитні пастки для країн, що розвиваються (політика при якій країна-кредитор збільшує свій вплив шляхом збільшення боргу країні-позичальнику), а також зайнятися усуненням причин зростання інфляції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писала, що ще влітку, коли Сунак виборював прем’єрське крісло з Ліз Трасс, він обіцяв, що його перший закордонний візит буде в Україну.

До того ж Сунак підтвердив постійну підтримку України з боку Лондона і погодився з необхідністю продовжувати тиск на варварський режим Путіна шляхом продовження економічних санкцій.

Він також зазначав, що війна Росії проти України призвела до дестабілізації енергетичних ринків та ланцюгів постачання у всьому світі.

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