Найбільша нафтогазова копання Японії відмовилася купувати нафту в Росії

Найбільша в Японії нафтопереробна компанія Eneos Holdings Inc не планує купувати російську нафту до тих пір, поки не будуть вирішені всі проблеми, пов’язані з вторгненням в Україну. Компанія отримала альтернативні поставки з Близького Сходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

«На даний момент ми маємо намір отримати альтернативи (для російської нафти) від існуючих торгових партнерів, таких як Саудівська Аравія, Абу-Дабі і Кувейт», — заявив Цутому Сугіморі, глава Eneos Holdings.

У той же час він зазначив, що компанія продовжить «зусилля з диверсифікації наших джерел, щоб зменшити залежність від Близького Сходу в майбутньому».

Нагадаємо, в березні найбільша нафтогазова корпорація Японії Eneos Holdings припинила закуповувати сиру нафту у Росії. Як заявив глава компанії Цутому Сугіморі, це сталося через вторгнення Москви в Україну.