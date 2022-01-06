Покупатели ведут себя все более рационально при выборе сельскохозяйственной техники

Рынок сельскохозяйственной техники в начале 90-х находился в упадке. Не только из-за долгосрочного дефицита капитала и глубоких структурных изменений. Новые бренды не были заинтересованы в инвестировании в Украину из-за низкой покупательной способности производителей сырья. Но в последние годы, рынок сельскохозяйственной техники для фермеров существенно изменился. Появились новые бренды, особенно из Китая, которые значительно обострили конкуренцию. Появились новые мобильные виды техники, такие как мототрактора, которые очень понравились мелким и средним фермерским хозяйствам.

Начиная с 2000 года мы увидим значительный рост числа компаний на украинском рынке. Международные бренды приходят с комплексной концепцией продаж и простой идентификацией. И сегодня каждый уважающий себя магазин сельхозтехники, готов предоставить широкий выбор различной техники для фермеров и разного навесного оборудования для нее.

Современный трактор

Предложение на рынке должно было адаптироваться к спросу со стороны производителей сырья. Тенденцией в выборе сельхозтехники стала не только цена, но также расход топлива и многофункциональность ее использования, — отмечают эксперты компании AGROTECHNIKA. При немалой цене трактора, каждый фермер будет рассматривать возможность использования его не только в поле, но также и для других сельскохозяйственных работ.

В то же время современные минитрактора оснащены технологиями, которые не только упрощают работу, но и включают эффективные системы защиты окружающей среды. Например, охлаждаемая система рециркуляции отработавших газов снижает вредные выбросы, предотвращая образование оксидов азота. Это снижает количество вредных топливных продуктов, снижает расход топлива и шум.

Большое внимание уделяется коробкам передач, которые часто очень нагружены. Главная тенденция современных производителей — приспосабливать технику к самым разным условиям.

Современный минитрактор сегодня, как правило, имеет:

обновленную и усиленную коробку передач;

блокировку дифференциалов;

регулируемую колею;

гидроусилитель руля;

спереди оснащен противовесами.

В тренде специализация

Если производители сельскохозяйственной техники хотели добиться успеха на украинском рынке, они должны были поставлять специальное оборудование для использования только в определенных областях производства. На предпочтения потребителей начала также влиять постоянно растущая грамотность потребителей.

«Покупатели ведут себя рационально при выборе сельскохозяйственной техники. Если раньше использовалась одна универсальная машина, то в настоящее время мы часто сталкиваемся с требованиями к продукции для конкретных условий», — отмечают специалисты компании.

Поэтому на рынке доступны специальные тракторы для виноградников и садов, которые отличаются компактной и узкой конструкцией машины, не превышающей 1220 мм при использовании обычных колес.

Путь к покупателю

Маркетинговая деятельность, поддерживающая продажу таких специализированных продуктов, основана на хорошо известных инструментах. Помимо классических маркетинговых инструментов, таких как POS-материалы, рекламные щиты и буклеты, сегодня важно открытие специализированных магазинов, где происходит еще более тесное общение между покупателем и продавцом. Результатом является положительное внимание к человеку, которому необходимо предоставить услуги с точки зрения индивидуальных потребностей. Демонстрации и тест-драйвы машин — очень популярный инструмент у продавцов сельскохозяйственной техники.

«Демонстрационные мототрактора служат нам в качестве маркетингового инструмента для достижения лучших результатов продаж, каждый клиент хочет взглянуть на машину и опробовать ее перед покупкой», — объясняет маркетолог компании. Некоторые продавцы проводят «роуд-шоу» в украинских городах, организуют дни открытых дверей и другие демонстрации. Также важно участие в инженерных ярмарках и специализированных выставках агротехники.

Качественный сервис — это само собой разумеющееся

Сельскохозяйственная техника — дело недешевое, поэтому важно иметь обратную связь с покупателем. Всесторонний консалтинг и обслуживание, а также гибкий подход к решению потребностей клиентов являются неотъемлемой частью успешного развития.

Объем необходимого оборудования со средствами механизации всегда будет основываться не только на реалистичных расчетах потребностей в отношении размеров обслуживаемых и обрабатываемых территорий и других ожидаемых мероприятий по техническому обслуживанию, но также на анализе текущего состояния существующей техники, которая потребует замены новой современной техники.

Более сложный процесс принятия решения — это покупка сельхозтехники, где предложение очень широкое и требует знания того, какие качественно разные технические показатели.

Например, разные тракторы настолько эффективны и экономичны, что идеально подходят для выполнения ряда задач в самых разных областях. Однако при использовании мощных сельскохозяйственных машин нельзя пренебрегать другими помощниками, особенно для ухода за декоративной растительностью. Придание формы кустарникам и деревьям, уничтожение сорняков в малодоступных местах, удаление нежелательных наростов на деревьях, обрезка кустов и верхушек деревьев, обрезка живых изгородей, омоложение деревьев и удаление старых веток, а также отделка после обрезки могут быть легко выполнены после механизации.