При ведении бизнеса за рубежом важно планирование защиты активов

Сегодня многие украинские бизнесмены пытаются открывать или переводить свой бизнес за рубеж. Как отмечают эксперты компании Legal Welt, на этом этапе важно выбрать верную стратегию развития и планирование защиты активов, которая помогает ограничить риски грозящие развивающейся бизнес-структуре.

Популярные модели

Например, общество с ограниченной ответственностью (ООО) и акционерное общество выступают как два лучших выбора из всех типов организационных форм, доступных для владельцев малого бизнеса, с точки зрения планирования защиты активов и предельной ответственности в бизнесе структура, чтобы избежать потери личных активов, если ваш бизнес столкнется с финансовыми трудностями. В большинстве случаев LLC будет лучше акционерного общества для владельца малого бизнеса, хотя необходимо тщательно продумать вопросы планирования наследства и налоговые последствия.

Однако даже когда бизнес формируется как LLC или акционерное общество, владелец бизнеса все еще сталкивается с дилеммой защиты активов.

Как можно защитить все свои активы как от коммерческих, так и от личных кредиторов? Обе цели могут быть достигнуты одновременно за счет надлежащего финансирования и структурирования бизнеса.

Идеальная бизнес-структура состоит из двух частей:

оперативный орган , который имеет управляет активами, но не владеет ими

, который имеет управляет активами, но не владеет ими предприятие холдинга, который фактически владеет активами бизнеса.

Для такого подхода с несколькими объектами требуется планирование и советы экспертов, особенно если схема используется в зарубежной юрисдикции. Потому, что как только эта схема начнет использоваться, потребуется сбалансировать финансирование этих организаций как за счет капитала, так и за счет заемных средств, используя аренду, ссуды и залоги для этого нужны счета в банках и резиденты.

В некоторой степени активы операционной организации можно защитить, используя только одну организацию и договоры аренды, займы и залоги, а также используя отдельную холдинговую компанию. Это пример многоуровневой защиты.

Однако самый простой вариант — подход с участием одного предприятия — обычно не обеспечивает гибкости и защиты активов, как при подходе с участием нескольких субъектов. Все сводится к тому, насколько вы готовы рисковать всем, над чем работаете, чтобы избежать небольших усилий и бумажной работы, — отмечают специалисты фирмы носящей название юридическая компания Легал Велт.

Использование нескольких бизнес-проектов

Использование холдинговых и операционных компаний — это стратегия планирования защиты активов, которая помогает ограничить ответственность в бизнес-структуре. Как отмечалось ранее, идеальная бизнес-структура состоит из операционной организации, которая не владеет какими-либо уязвимыми активами, и холдинговой организации, которая фактически владеет активами бизнеса. Благодаря такой структуре владелец малого бизнеса может устранить (или, по крайней мере, существенно ограничить) ответственность как по корпоративным, так и по личным долгам.

Операционная организация осуществляет всю деятельность предприятия и, таким образом, несет все риски убытков. Ограниченная ответственность собственника по коммерческим долгам оказывается вовсе не обязательством, потому что у действующей организации мало или нет уязвимых активов, а холдинговая организация не несет юридической ответственности по долгам другой организации. В то же время ответственность владельца по личным долгам снижается, поскольку активы находятся в пределах защитной структуры. Это один и механизмов минимизации рисков при ведении бизнеса, однако таких схем довольно много и часть из них зависит от юрисдикции и систем налогообложения, лицензий и способов регистрации.