Лукашенко просторікує про примарні табори бойовиків в Україні, перетворюючи Білорусь у військову базу Росії – МЗС

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко засвоїв шаблони російської пропагандистської риторики та просторікує про примарні американські бази та табори бойовиків в Україні, паралельно перетворюючи Білорусь в суцільну військову базу Росії.

Відповідну заяву зробив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментар якого є у розпорядженні УНН.

“Вкотре стали свідками безпідставних інсинуацій на адресу України з боку Олександра Лукашенка. Очевидно, що Олександр Лукашенко вже повністю засвоїв шаблони російської пропагандистської риторики щодо загроз з боку країн Заходу та України зокрема. Він просторікує про примарні американські бази та табори бойовиків в Україні, паралельно перетворюючи сусідню нам Білорусь в суцільну військову базу Росії”, — заявив речник.

Дипломат підкреслив, що саме з боку Російської Федерації сьогодні йде основна загроза для України, Білорусі і дружнього нам білоруського народу.

Зберегти суверенітет і незалежність Білорусі, а не перетворитися на придаток Росії — ось над чим варто насправді замислитися в Мінську, наголосив він.

“Україна ніколи не втручалася і не втручатиметься у справи сусідньої Білорусі. Україна також ніколи не створюватиме жодних загроз для безпеки білоруського народу. Водночас, ми усіма силами і засобами далі захищатимемо свою свободу, незалежність і вільний демократичний вибір українського народу на користь європейської та євроатлантичної інтеграції”, — підкреслив Ніколенко.

Він заявив, що Україна робить це не проти когось, а виключно тому, що бачить своє майбутнє в об’єднаній родині вільних європейських народів, де цінність життя, людська гідність і демократичний вибір є непорушними. Таке ж майбутнє відповідає інтересам Білорусі, додав дипломат.

Раніше сьогодні самопроголошений президент Республіки Білорусь заявив, що домовився з російським лідером В. Путіним вживати відносно України певні заходи у відповідь на нібито розгортання там американських військових баз США.

“Ми з Президентом Росії проводили і проводимо консультації з цього питання і домовилися, що там треба робити якісь дії”, — сказав він.

Лукашенко вже неодноразово робив різкі заяви щодо України.