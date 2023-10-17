Радбез ООН відхилив кремлівську резолюцію із закликом до перемир’я в Ізраїлі без осуду ХАМАС

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Рада безпеки ООН відхилила запропоновану Росією резолюцію із закликом до перемир’я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС, при цьому не засуджуючи методи останнього.

Про це повідомляє CNN, пише “Європейська правда”.

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За російську резолюцію, що закликала до гуманітарного перемир’я, віддали 5 голосів “за”, 4 “проти” і 6 “утрималися”.

США, Британія і Франція, зокрема, проголосували проти у зв’язку з тим, що у документі не засуджують бойовиків ХАМАС за напад на Ізраїль.

“Ми не можемо підтримати резолюцію, у якій не засуджуються терористичні напади ХАМАС”, – прокоментувала постпред США Барбара Вудвард.

Постійний представник Франції Ніколя де Рів’єр зазначив, що у російському проєкті “не вистачає кількох важливих елементів” та натомість запропонував підтримати проєкт, внесений бразильським головуванням.

Постпред Росії Василій Нєбєнзя у зв’язку з цим заявив, що Радбез “знову став заручником планів західних держав”.

Постпред України в ООН Сергій Кислиця вважає, що причиною квапливого внесення російської резолюції став анонс візиту до Ізраїлю президента США Джо Байдена.

Нагадаємо, російський постійний представник перервав хвилину мовчання за жертвами війни під час засідання Ради Безпеки, присвяченому річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

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