Вартість нового пакету допомоги від США складе пів мільярда доларів
У своєму виступі Байден говорив про стійкість українського опору.
Президент США Джо Байден анонсував виділення Україні пакету допомоги в пів мільярда доларів. Про це він оголосив під час візиту до Києва, передає CNN.
Президент США на спільному з президентом України брифінгу повідомив, що пакет включатиме більше військового обладнання, зокрема артилерійських боєприпасів, Javelin та гаубиць.
Зеленський сказав, що вони з Байденом говорили про “зброю великої дальності та зброю, яка все ще може постачатися в Україну, хоча раніше її не постачали”.
У своєму виступі Байден говорив про стійкість українського опору, коли повномасштабна війна переходить у другий рік.
“Через рік Київ стоїть. І Україна стоїть. Демократія стоїть”, – сказав Байден.
Нагадаємо, що президент США Джо Байден прибув до Києва з візитом, підготовка якого трималася в секреті. Байден наголосив, що хоче засвідчити непохиту підтримку та відданість демократії, суверенітету та територіальної цілісності України напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ. // LB.uaTweet